Турция сообщила о гибели своих солдат в Идлибе

20.02.2020, 18:06, Новости дня

Жертвами авиаудара в провинции Идлиб стали двое турецких военнослужащих. Еще пятеро получили ранения, сообщает Министерство обороны Турции.

Удар нанесли ВВС Сирии. Об этом сообщил директор управления администрации президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун, пишет агентство "Интерфакс".

Также турецкие военные озвучили данные о потерях сирийской армии: 50 солдат погибли, уничтожены 5 танков, 2 бронетранспортера, 2 внедорожника и 1 артиллерийская установка.

Напомним, ранее отряды вооруженной оппозиции при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии и захватили населенный пункт Найраб.



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