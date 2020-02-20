Биатлон. Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира, Россия – седьмая

20.02.2020, 18:06, Новости дня

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольце, в четверг, 20 февраля, состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу в гонке одержали норвежцы Марте Рейселанд и Йоханнес Бе.

Норвежские биатлонисты преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов.

Вторыми финишировали представители Германии Франциска Пройсс и Эрик Лессер (+17,6 – 5 дополнительных патронов), а замкнули тройку лидеров французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклин (+29,8 – 4).

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев (+1.00 – 6) заняли седьмое место.



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