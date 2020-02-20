Неандертальцы всё-таки хоронили мёртвых?

20.02.2020, 18:06, Новости дня

Археологи обнаружили верхнюю часть скелета неандертальца возрастом примерно 70 тысяч лет. Находка, которую учёные назвали Shanidar Z, была сделана в трещине в пещере Шанидар в иракском Курдистане.

Археологи показали, что это одни из немногих останков неандертальцев, которые сохранились в исходном анатомическом положении. Но самое важное: учёные собрали доказательства того, что неандертальцы хоронили своих мёртвых сородичей.

Поясним, что пещера Шанидар известна ещё с 1950-х годов. Именно там археолог Ральф Солецкий (Ralph Solecki) впервые обнаружил скелеты неандертальцев, возраст которых был оценен в те времена в 45 тысяч лет.

Всего тогда было найдено 10 частичных останков мужчин, женщин и детей. Некоторые тела были сгруппированы. Кроме того, возле одного скелета учёные обнаружили комки пыльцы, которые окружали тело усопшего. Это навело специалистов на мысль о том, что тело было намеренно помещено в могилу и на него положили цветы.

Так называемое «цветочное захоронение» заставило пересмотреть укоренившееся в те годы представление о неандертальцах, как о существах, больше похожих на животных, нежели на людей. Обнаружив могилу «с цветами», учёные пришли к выводу, что они были более интеллектуально развитыми существами.

Ральф Солецкий (на этом фото 1960 года слева) умер в марте 2019 года в возрасте 101 года. Несмотря на несколько попыток, он так и не смог продолжить раскопки на месте, принёсшим ему общемировую славу.

Фото Ralph S. and Rose L. Solecki papers, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution.

Однако в 1950-1960 годах идея о том, что неандертальцы хоронили мёртвых, не была полностью подтверждена имеющимися фактами. Так, скептики предполагали, что цветы или пыльца могли быть занесены к останкам грызунами, которые роют норы.

Автор нового исследования Эмма Померой (Emma Pomeroy) из Кембриджского университета добавляет также, что некоторые рабочие, помогавшие на раскопках, несли в пещеру цветы.

«Было высказано достаточно много сомнений, поэтому люди начали весьма скептично [относиться к данному мнению]», — объясняет она.

Солецкий возобновил раскопки в 2014 году, однако уже через пару дней их пришлось приостановить из-за угрозы военного нападения (напомним, что работы велись в иракском Курдистане). Исследователи не надеялись обнаружить новые останки неандертальцев.

Однако в 2016 году команда археологов обнаружила в самой глубокой части трещины сначала ребро, а позднее поясничный позвонок и кости будто бы сжатой правой руки.

Позвоночный столб неандертальца в небольшом куске окружавших его осадочных пород.

Фото Graeme Barker.

Завершающий этап работ пришёлся на 2018-2019 годы, когда учёные смогли извлечь из древних пород сначала сплющенный череп неандертальца, а затем и верхнюю половину тела почти до талии. Что интересно, левая рука была свёрнута в таком положении, как будто неандерталец использовал кулак как подушку. Как мы уже сказали, кости усопшего находились в своём исходном анатомическом положении, что встречается не так часто (прежние находки были сделаны в 2006-2007 и 2010 годах, однако эти останки сохранились лучше).

Рисунок позиции, в которой находилась верхняя часть тела неандертальца. У головы усопшего также располагался камень.

Иллюстрация Emma Pomeroy.

Судя по всему, нижняя часть тела была извлечена из земли вместе с блоком, который содержал останки под названием Shanidar 4. Их археологи забрали для исследования в 1960 году.

Команда Померой предполагает, что ноги и стопы могли в своё время ошибочно «приписать» скелету под названием Shanidar 6. Точной информации у учёных нет, так как во время вторжения США в Ирак в 2003 году многие останки были утеряны.

Предварительный анализ показал, что верхней части скелета, найденной в 2019 году, более 70 тысяч лет. Пол умершего ещё не определён, но по относительно истёртым зубам учёные предположили, что на момент смерти неандерталец был в среднем возрасте или старше.

Сразу несколько фактов указывали на то, что он был похоронен намеренно. В частности, слой отложений вокруг скелета заметно отличается от того, что находился ниже.

«Тот [слой], в котором лежали кости, был гораздо темнее», — рассказывает Померой.

Более того, слой почвы под телом демонстрировал признаки того, что землю копали.

«Если вы представите себе, что копаете могилу или небольшую яму, то поймёте, что под тем [слоем], который вы вынимаете, происходит сжатие земли, ведь вы при этом давите на него [лопатой] «, — объясняет Померой.

Раскопки велись в пещере Шанидар в иракском Курдистане.

Фото Hardscarf/Wikimedia Commons.

Команда археологов обнаружила, что почва под телом была сжата, чего не наблюдалось в более глубоком слое. Это, по мнению специалистов, служит доказательством того, что могила была выкопана намеренно, а затем в неё было помещено тело.

«Новые раскопки показали, что некоторые из этих тел были положены в естественный канал в полу пещеры, который был проделан водой. Его затем намеренно сделали глубже, — добавляет один из ведущих авторов работы профессор Грэм Баркер (Graeme Barker) из Института археологии Макдональда при Кембриджском университете. — У нас на руках предварительные убедительные доказательства того, что Shanidar Z был похоронен намеренно.»

Пока неясно, принадлежат ли останки новому индивиду или же одной из предыдущих находок, некоторые из которых также являются неполными. Этот вопрос поможет прояснить ДНК-анализ, который потенциально сможет выявить родственные связи между погребёнными (молекулы ДНК плохо сохраняются в жарком климате, поэтому палеогенетики пока не могут судить об этом наверняка).

На данный момент археологи изучают обнаруженные в пещере Шанидар останки при помощи современных технологий в лабораториях Кембриджского университета. Ожидается, что они позволят не только изучить древнюю ДНК, но и определить способы погребения, которые использовали неандертальцы.

Археолог Эмма Померой на раскопках в пещере Шанидар.

Фото Graeme Barker.

Добавим, что люди хоронили своих усопших на протяжении последних 100 тысяч лет. «Двоюродные братья» вполне могли перенять этот ритуал у людей или «изобрести» самостоятельно. Но доподлинно известно, что виды пересекались в те времена, когда в пещере Шанидар были сделаны данные погребения.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Antiquity.

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