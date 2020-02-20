Миссия NASA «Юнона» представила первые научные данные о воде в атмосфере Юпитера

20.02.2020, 18:04, Разное

Принадлежащая NASA автоматическая межпланетная станция «Юнона» (Juno), запущенная в августе 2011 года для исследования Юпитера, предоставила учёным первые научные сведения о воде, находящейся в его атмосфере. Как отмечают исследователи, на экваторе данного небесного тела имеется порядка 0,25 % Н2О-молекул, что почти втрое выше, нежели на Солнце.
Есть вода или нет на Юпитере – на этот вопрос однозначно учёные не могли ответить в течение десятков лет. Ещё в 1995 году миссией Galileo предполагалось, будто Юпитер в действительности чрезвычайно сухой. Одноименный зонд сумел погрузиться в атмосферу газового гиганта на 120 км (давление там достигало 22 бар, тогда как на Земле – 1,01 бара), где выявил вдесятеро меньше предполагавшегося количества воды. Позже «Вояджеры» и ряд других космических аппаратов обнаружили на небесном теле наличие молний, которые не могут образовываться без влаги. Тогда исследователи пришли к выводу, что Galileo попросту спустился в неудачном месте, атипично сухом и тёплом для Юпитера, а потому данные этого космического аппарата достоверными считаться не могут.

Аппарату «Юнона» удалось прозондировать атмосферу планеты при давлении в 0,7-30 бар и на глубине до 150 км, главным образом, в экваториальной зоне. Как оказалось, воды на Юпитере имеется в разы больше, нежели показывали предшествующие экспедиции. Выяснилось также, глубинная атмосфера космического объекта непостоянная, что зависит от широты, а потому в иных его регионах содержание влаги может быть другим.

Сотрудники NASA изучают состав атмосферы Юпитера с целью понять, как этот космический объект появился и какие изменения претерпел за время своего существования.

Ранее сообщалось о том, что на Юпитере было зафиксировано возникновение очередного гигантского шторма.



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