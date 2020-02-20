«У него же, наверное, зарплата 300 тысяч»: Лев Лещенко ответил критикующему артистов-пенсионеров сенатору

20.02.2020, 18:04, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал критику сенатора Валерия Рязанцева в адрес артистов-пенсионеров. Мэтр посоветовал политику внимательнее почитать, о чём говорят знаменитости, а относительно озвученной членом Совета Федерации размера пенсии отметил, что при этом он ещё может получать 300 тысяч рублей зарплаты.

По мнению Льва Лещенко, сенатор совершенно не прав, когда говорит о жалобах вышедших на пенсию артистов. Большинство из них «болеют» вовсе не за себя, а за обычных граждан, вынужденных выживать на мизерное пособие от государства. В качестве примера певец привёл размер пенсионных выплат своей супруги, получающей всего 8 тысяч рублей, на которые вряд ли можно достойно прожить месяц. В этом случае семье Лещенко проще, так как он работает и получает гонорары, а живущим в столице артистам со званием заслуженных и народных полагается доплата от столичной мэрии. Однако больше всего Льва Валерьяновича возмутил факт, что Рязанцев по сути назвал деятелей культуры «бездельниками», когда «стыдил» за жалобы, которые стоит выражать лишь «труженикам». Относительно сенаторской пенсии в размере 19 тысяч рублей певец не сомневается, вот только «бонусом» к ней может идти «солидная» зарплата, на которую «грех жаловаться».

Ранее слова Валерия Рязанцева прокомментировал телеведущий Леонид Якубович, получающий ежемесячно от государства 23 тысячи рублей пенсии. Шоумен заметил, что хотел бы, чтобы сенатор критиковал его за жалобы, «глядя в глаза».