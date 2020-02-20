Гаджеты: Vivo анонсирует новый смартфон Vivo Z6 5G

20.02.2020, 17:42, Новости дня

Инсайдер поделился рендерными изображениями нового не анонсированного смартфона Vivo Z6.

Кроме того, пользователям также стали доступны некоторые характеристики данного аппарата, который сможет похвастаться высокой производительностью. В свою очередь, новая модель получила мощный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 765G. Для максимальной защиты от перегрева новинка получи эффективную систему охлаждения.

На всей поверхности экрана будет функционировать сканер отпечатков пальцев. Также важно указать, что новый смартфон имеет улучшенный аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Достоинством модели Vivo Z6 также указали наличие модема, поддерживающего работу в сетях пятого поколения. Выход данного аппарата состоится уже 29 февраля.