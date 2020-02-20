Появились первые характеристики Samsung Galaxy A71 5G с топовым чипом

20.02.2020, 17:52, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung официально презентовал публике новые смартфоны Galaxy A51 и A71.

Данные устройства получили поддержку сетей пятого поколения. Кроме того,  в базе данных Geekbench поделись техническими параметрами смартфона Galaxy A71 5G. Данный аппарат получил топовый восьмиядерный процессор Exynos 980. Также указано, что из коробки гаджета получил поддержку актуальной операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Кроме того, в базовой версии смартфон имеет 8 гигабайт оперативной памяти. Также стоит указать, что новинка в скором времени поступит на европейском, американском и азиатском рынке. В компании пока не раскрывают никаких деталей относительно стоимости указанного гаджета для местного рынка.



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