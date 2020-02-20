Жительницы Петербурга получили угрозы после съемок в порноклипе солиста Rammstein

20.02.2020, 17:51, Новости дня

Девушки, снявшиеся в порноклипе Till the End солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, столкнулись с травлей со стороны движения «Мужское государство» и пользователей соцсетей. По словам участниц клипа, в Сети появились их адреса.

Клип на Till The End вышел 14 февраля, а спустя три дня на него обратил внимание лидер «национал-патриархального» движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Информацию подхватил также «Двач», пользователи которого вскоре деанонимизировали девушек, снявшихся в клипе, пишет «Бумага».

Часть из снявшихся в клипе – петербурженки. «Двач» опубликовал ссылки на страницы некоторых из них, после чего девушки стали получать угрозы в личных сообщениях. Лидер «Мужского государства» Поздняков на своей странице также опубликовал несколько постов с осуждением актрис, подчеркнув, что не призывает напрямую к насилию, однако ему не будет жалко, «если в РФ найдется националист-одиночка, который убьет их».

Также утверждается, что Поздняков угрожал одной из девушек, что ее «достанут» он и его сторонники. Запись со своими голосовыми сообщениями он опубликовал на своей странице.

В СМИ жертвы травли рассказали, что Поздняков прислал одной из девушек запись, в которой содержались слова: «Ты даже не представляешь мои ресурсы и возможности».

По словам девушки, большинство участниц съемок даже не знали, что в клип войдут кадры с порнографией.

Сейчас девушки удаляются из соцсетей, неизвестно, обращались ли они в полицию. Одна из девушек заявила, что юрист не советовал ей этого делать, так как МВД не поможет в случае интернет-угроз.

Лидера «Мужского государства» уже судили за экстремизм. В Хабаровске участники движения получили реальные сроки. В закрытом паблике «Мужского государства» в соцсети «ВКонтакте» состоит более 150 тыс. человек.

Напомним, в середине февраля Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом, а также выпустил порноклип на песню Till the End.