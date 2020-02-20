В Тернопольской области жители провели молебен, чтобы отогнать украинцев, эвакуированных из Уханя

20.02.2020, 17:45, Новости дня

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В Тернопольской области Украины жители провели молебен против размещения в санатории «Медоборы» украинцев, эвакуированных из Китая. 

Как сообщает «Украинская правда», молебен прошел возле санатория вечером 19 февраля, в нем, несмотря на дождь, приняли участие несколько десятков человек. Службу проводил священник, собравшиеся пели «Пресвятая Богородице, спаси нас».

«С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помогла от нас это все отвлечь», – приводит «Украинская правда» слова одного из участников. «Это же наш город! – говорит другая участница молебна. – Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять!»

19 февраля Украина начала эвакуацию граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром нового коронавируса. 20 февраля эвакуированные прибыли в страну, в связи с чем в районах, где их предполагалось разместить, начались стихийные акции протеста. 

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на 20 февраля, число умерших от коронавируса превысило 2100 человек, выздоровели более 16 тысяч пациентов.

 



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