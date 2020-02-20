Депутат объяснила слова об отсутствии нищих пенсионеров в России

20.02.2020, 17:44, Новости дня

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ответила на критику в свой адрес после прозвучавшего в эфире телеканала «Царьград» заявления о том, что получатели социальной и страховой пенсии «все выбрались из этой нищеты».

«Мы говорили о том, что сегодня пенсионеры не получают пенсию ниже величины прожиточного минимума. Ни один из пенсионеров. Если прожиточный минимум считать за ту величину, которая отделяет нищету от бедности, то мы этот уровень преодолели», – сказала Бессараб в комментарии «Ридусу».

«Но я ничего не говорила о том, что на те пенсии, которые получают большинство пенсионеров, можно безбедно жить. Конечно, пенсии требуют увеличения», – подчеркнула она.

Депутат напомнила, что сейчас ведется работа, чтобы пенсия по старости неработающего пенсионера составляла не менее 20 тыс. рублей. «Много это или мало, конечно, необходимо и дальше повышать», – добавила она.

Бессараб отметила также, что среди работающих или самозанятых граждан по-прежнему есть те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума.

Ранее в Счетной палате пообещали, что к 2022 году размер пенсий неработающих пенсионеров станет вдвое больше прожиточного минимума этой категории граждан.