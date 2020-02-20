Кейт Мосс топлес позировала для I-D

20.02.2020, 17:42, Новости дня

45-летняя британская модель Кейт Мосс позировала топлес для журнала  I-D в жакете на голое тело, без бюстгальтера. Фото разместили на странице издания в Instagram.

— Икона и идол. Два слова, которые часто встречаются в наши дни, но Кейт Мосс, безусловно, заслуживает их оба, — говорится в подписи к снимку.

Кейт Мосс топлес позировала для I-D

В коротком ролике, следующим за фото в подборке, указано, что у Мосс взял интервью стилист Ким Джонс.

Номер I-D, для которого снялась модель, выйдет в марте.

Кейт Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). Она одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990–2000-х годов.

Модель сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.



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