Кремль решил проанализировать увеличение уголовных дел против бизнеса

20.02.2020, 17:37, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на информацию уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении уголовных дел против бизнеса в России. По словам представителя Кремля, эти данные еще предстоит проанализировать.

«Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация. Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, связана ли такая статистика с тем, что предприниматели нечистоплотно ведут дела, или же это свидетельство ужесточения уголовного преследования.



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