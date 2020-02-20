Новый Volkswagen Caddy: первые «живые» фото

20.02.2020, 17:31, Новости дня

На фото, опубликованных немецким изданием Auto Motor und Sport, отчетливо видно, что Caddy, с одной стороны, останется на сто процентов узнаваемым, а с другой — получит дизайнерские элементы от электрического семейства ID.

Особый акцент делают на полностью новой LED-оптике со сложной графикой, вертикальных задних фонарях и более динамичном силуэте кузова со слегка ниспадающей к корме линей крыши.

В целом, облик Caddy должен стать более «легковым» и спортивным, даже если речь идет о закрытом фургончике. В Volkswagen утверждают, что новый Caddy не просто установит новый стандарт среди легких коммерческих вэнов городского класса, но и будет, как никогда раньше, привлекателен для семейного использования. Компания обещает дружелюбный и современный интерьер, передовые мультимедийные устройства «всегда онлайн» и самую большую в сегменте панорамную крышу.

Новый Volkswagen Caddy станет длиннее предшественника и немного шире, что обеспечит больше карго-пространства внутри. Моторная гамма для пятого поколения пока не раскрыта: ожидаются бензиновые турбомоторы семейства TSI объемом 1,0-1,5 л, а также дизельные агрегаты TDI, микрогибриды и опциональный полный привод, а позже — и полностью электрическая версия.

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АвтоВести



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