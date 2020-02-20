Футболисты «Спартака» прошли медосмотр перед первой тренировкой в Москве

20.02.2020, 17:31, Новости дня

В четверг, 20 февраля, футболисты московского "Спартака" прошли традиционное обследование в Клинике спортивной медицины. Обследование прошли все футболисты "красно-белых" кроме Александра Соболева.

Как сообщает пресс-служба московской команды, доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов.

🖥 Финальный этап подготовки к возобновлению сезона – парни уже проходят медосмотр 🔛pic.twitter.com/fZLPJh9tGg

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 20, 2020

"Все футболисты успешно прошли обследование, – отметил клубный врач "Спартака" Михаил Бутовский. – Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона".

Напомним, подопечные Доменико Тедеско после 19 матчей российской премьер-лиги с 22 очками занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата РФ "красно-белые" 29 февраля на выезде сыграют с московским "Динамо".