Bloomberg: Apple станет милосерднее к конкурентам

20.02.2020, 17:30, Новости дня

iOS долгое время была «закрытым садом» для сторонних разработчиков. Apple держала свою экосистему очень обособленно: компания не допускала в неё конкурентов, а пользователям — запрещала менять стандартные приложения на альтернативные.

Жесткие правила относительно сторонних продуктов действуют еще с момента запуска магазина App Store в 2008-м. Например, все ссылки в iOS не могут открываться в другом браузере, кроме как в Safari. Сменить «Почту» на сторонний клиент, такой какой Google Gmail или Microsoft Outlook, также нельзя.

Ситуация начала меняться в прошлом году. Осознав, что объемы продаж айфонов не растут былыми темпами, руководство Apple сместило акцент на развитие цифровых сервисов: «умной» колонке Amazon Echo открыли доступ к музыке Apple Music, а Samsung — разрешили устанавливать на смарт-телевизоры iTunes. Теперь компания собирается пойти на еще большие уступки.

По информации осведомленных источников Bloomberg, в этом году Apple приоткроет экосистему и разрешит пользователям самим выбрать браузер и почтовый клиент. Помимо этого, будут ослаблены ограничения для сторонних стриминговых сервисов: на «умных» колонках HomePod можно будет слушать треки не только из Apple Music, но и Spotify и Pandora.

Сейчас компания предустанавливает на смартфоны и планшеты 38 собственных приложений, включая браузер Safari, «Почту», «Сообщения» и «Карты». Некоторые, по данным агентства, можно будет поменять на аналоги в iOS 14. Как ожидается, эту версию представят в июне, а выпустят в сентябре-октябре.

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Вести.Hi-tech



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