ГБР инициирует изменения в закон, чтобы наказать убийц евромайдановцев, бежавших из Украины

20.02.2020, 17:30, Новости дня

Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, чтоб привлечь всех виновных в расстрелах активистов Евромайдана к ответственности. Об этом в видеообращении в Facebook заявила временно исполняющий обязанности директора Госбюро Ирина Венедиктова.

Она отметила также, что эти изменения также должны помочь в привлечении к ответственности преступников, бежавших за границу.

«Мы все делаем для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас болезненными событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения», – добавила она.

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В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.