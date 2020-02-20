Турция попросила США поставить Partiot для защиты от РФ и Сирии

20.02.2020, 17:30, Новости дня

Турция просит у США зенитно-ракетные системы Partiot для сдерживания РФ в сирийском Идлибе, пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, Турция запросила у США две батареи ПРО Patriot для размещения их на южной границе, чтобы защититься от любых будущих атак сирийских войск при поддержке российской авиации, пишет Bloomberg.

Он также добавил, что благодаря размещению Partiot Анкара сможет использовать военные самолеты F-16 для нанесения ударов по проправительственных сирийским силам – системы ПРО будут защищать авиацию.

Турция пока не получила ответа США на запрос, который был передан на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри.

В середине декабря Турция сообщала, что предложила купить американские системы Patriot и ждет ответа от США. Также Анкара заявляла о совместимости «Пэтриотов» с российскими С-400.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе, началось и наступление Турции на позиции сирийской армии. Однако сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

Позже стало известно, что турецкие войска прекратили артиллерийские удары по правительственным силам Сирии после того, как их засекла РФ и оповестила об этом Анкару. ВКС РФ нанесли удары по протурецким боевикам.