В окружении Аллы Пугачёвой опровергли слухи о её долге перед Пенсионным фондом

20.02.2020, 17:30, Разное

Журналисты издания «КП» пообщались с людьми из окружения Аллы Пугачёвой насчёт появившейся в Сети информации, будто бы артистка имеет долг перед Пенсионным фондом в размере 9000 руб. Сообщалось, якобы Примадонна отечественной эстрады является владелицей занимающейся рыбалкой и туризмом компании, не уплатившей в структуру налоги.

Знакомые Аллы Борисовны заявили, что им неизвестна информация о наличии у исполнительницы права на владение вышеупомянутым предприятием, они слышат об этом впервые. По их словам, Пугачева не является собственницей некой «рыбной базы», а потому и долг перед Пенсионным фондом приписывать ей нет смысла.

Ранее ложные слухи о собственном возрасте опровергла музыкальный продюсер Яна Рудковская.