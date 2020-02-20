Флагманский смартфон Google Pixel 5 XL показали на новых рендерах

20.02.2020, 17:30, Новости дня

В тестовой версии операционной системе Android 11 обнаружены некоторые данные о новом флагманском смартфон Google Pixel.

В частности, эксперты убедились в том, что новинка получит название Google Pixel 5. Также параллельно с ним состоится официальный дебют нового флагманского аппарата Google Pixel 5 XL, который сможет похвастаться улучшенными характеристиками и более габаритным корпусом. Следует отметить, что новая модель получит тройную камеру с улучшенными датчиками.

Напомним, ранее уже публиковали рендерные изображения флагманского смартфона Google Pixel 5, однако пока производитель не комментировал данные кадры. Известно, что обе новинки получат топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865.