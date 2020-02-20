В СПЧ предложили пять мер по борьбе с бедностью в России

20.02.2020, 17:26, Новости дня

Член Совета по правам человека Татьяна Марголина во Всемирный день социальной справедливости предлагает для РФ пять действенных мер, направленных на борьбу с бедностью.

Многие из этих мер уже реализуются правительством нашей страны. По мнению правозащитницы, работа по снижению бедности должна быть многоуровневой и многоаспектной, сообщается на сайте СПЧ.

Работа по снижению бедности должна, по ее мнению, включать:

1) последовательное увеличение заработной платы,

2) обеспечение приоритета в трудоустройстве малоимущих граждан,

3) участие бизнеса в повышение доходов малоимущих семей,

4) расширение приёма в профессиональные образовательные организации, обеспечение доступности профессионального образования для детей из малоимущих семей,

5) реализацию практики социального контракта.

Подчеркивается, что достижение социальной справедливости – это, безусловно, ответственность государства, но и бизнес, и сами граждане – реальные участники движения за справедливость, считает член Совета.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. Праздник был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года.

В резолюции признана необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Права граждан на достойную заработную плату и меры по борьбе с бедностью находятся в поле пристального внимания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.



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