Турция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в Идлибе

20.02.2020, 17:26, Новости дня

Двое турецких военнослужащих погибли в ходе воздушной атаки в сирийской провинции Идлиб, заявило минобороны Турции.

Пятеро военных получили ранения, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При этом в результате удара турецких вооруженных сил погибли более 50 военнослужащих сирийской армии, отметили в минобороны.

Турецкая армия поддерживала наступление боевиков сирийской оппозиции, в атаке участвовали турецкий спецназ и танки, пишет газета Sabah.

«Турецкая армия начала военную операцию в районе города Идлиб. В операции участвуют танки и спецназ при поддержке многоцелевых ракетных комплексов и систем залпового огня», – сообщила газета.

Отмечается, что оппозиция при поддержке турецкой армии взяла деревню Нейраб.

Ранее сообщалось, что Турция прекратила военную операцию в Сирии после вмешательства России.

Сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе. Сообщалось, что началось и наступление Турции на позиции сирийской армии.



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