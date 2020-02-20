Грузия обвинила ГРУ в кибератаке, угрожающей безопасности страны

20.02.2020, 17:24, Новости дня

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что кибератаку на сайты правительства, судов и предприятий страны в октябре прошлого года спланировал ​и провел Генеральный штаб Вооруженных сил России, чтобы подорвать национальную безопасность государства. Об этом сообщается на сайте грузинского МИДа.

По словам представителей министерства, грузинские специалисты, а также эксперты из других стран провели расследование, по результатам которого выяснилось, что кибератаку спланировало и провело именно ГРУ.

Подобный шаг со стороны российских военных правительство Грузии рассматривает как угрозу суверенитету страны и попытку помешать ее демократическому развитию.

Власти Грузии призвали международное сообщество выступить в свою защиту. В поддержку страны уже выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, подчеркнув, что действия российских спецслужб «абсолютно неприемлемы».

Министр также добавил, что британские эксперты NCSC принимали участие в расследовании обстоятельств дела и пришли к выводу, что кибератака со стороны российских военных была «в наивысшей степени вероятной», о чем сообщается в заявлении на сайте британского правительства.

Кроме того, также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Россию прекратить кибератаки на Грузию и другие страны. Правительство США намерено оказать Грузии всю необходимую для защиты от кибератак помощь.