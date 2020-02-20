Самое старое ирландское поселение «клоган» обнаружено в Австралии

20.02.2020, 17:21, Разное

Остатки самого старого ирландского поселения «клоган» обнаружены в Австралии. Вторую жизнь на юге Зеленого континента оно получило благодаря отважным переселенцам.

Считалось, что клоганы исчезли на своей родине уже в конце XIX века, а вместе с ними уникальный образ жизни и культура людей, объединившихся в трудных условиях существования. Археологический проект, ведущим автором которого является ирландско-австралийский археолог Флиндерс Сьюзан Артур, завершился открытием факта возрождения общины на другом конце света. Его обнаружили под пустым загоном на ферме вместе с множеством артефактов, которые могут рассказать о прошлом. Ученые говорят о том, что поселение Бэйкер-Флэт в районе Капунда было достаточно крупным, в нем проживали порядка 500 человек.

Традиционный для ирландцев стиль объединения в группы жилых домов и хозяйственных построек подтверждает факт совместного проживания людей в сложных условиях страны с засушливым климатом и низким плодородием почвы. Несмотря на это, они пытались сохранить традиции и культуру своей далекой родины. На территории Австралии в настоящее время проживает большое количество потомков отважных переселенцев.