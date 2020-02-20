Появились первые характеристики Samsung Galaxy A71 5G с топовым процессором

20.02.2020, 17:21, Разное

В конце минувшего года южнокорейская группа компаний Samsung презентовала доступные модели смартфонов Galaxy A51 и A71. На сегодняшний день производитель подготавливает к выпуску обновлённые мобильные устройства, поддерживающие сети 5-го поколения. Бенчмарк Geekbench обнародовал первые характеристики новинки от бренда – смартфона Galaxy A71 5G, который получит топовый процессор.

Модельный номер подготавливаемого к выходу девайса – SM-A7160. Он построен на том же чипсете, что и Galaxy A51 5G, а именно на Exynos 980. По умолчанию работой гаджета будет управлять Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Стандартная модификация получит 8 ГБ «оперативки».

Предварительно, первые продажи Galaxy A71 5G от Samsung Group наладят на территории США, КНР, Австралии и ряда европейских государств. Дату выхода гаджета пока не указали. Предполагается, что ценник новинка получит больший, чем у стандартного варианта смартфона.

Кроме того, в базе Geekbench появился подготавливаемый к премьере смартфон Nubia Red Magic 5G.