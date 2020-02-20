Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 получили новое обновление прошивки

20.02.2020, 17:21, Разное

Японский производитель Nikon Corporation, специализирующийся на производстве фотоаппаратов и объективов, выпустил новое обновление прошивки для беззеркальных камер Z6 и Z7. Его основная направленность – улучшение автоматической фокусировки с отслеживанием объекта.
Получив обновление, пользователи полнокадровых камер Nikon Z6 и Z7 имеют возможность активации/деактивации режима отслеживания нажатием расположенных на корпусе или объективе кнопок Fn1 и Fn2. Кроме того, с недавних пор в беззеркальных камерах можно в режиме автофокуса распознавать морды и глаза животных, причём даже при создании видеоматериалов. В Nikon Z6 и Z7 исправили яркость видоискателя, на что ранее поступали жалобы пользователей, предусмотрели поддержку CFexpress, технологии Bluetooth для iOS, а также артефакта с горизонтальными линиями на изображении.

В камере Nikon Z7 установлена CMOS-матрица с 45-мегапиксельным разрешением и системой автофокуса. Благодаря процессору Expeed можно делать снимки со скоростью 9 кадров/сек, снимать ролики в 4K с частотой кадров 30p. Беззеркальная камера оснащена OLED-видоискателем и сенсорным экраном размером 3,2 дюйма.



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