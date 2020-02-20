Названы ежедневные потери РФ от снижения товарооборота с Китаем

20.02.2020, 17:19, Новости дня

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса.

«Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем – миллиард рублей в день. Последствия коронавируса», – сказал Силуанов в интервью РБК, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что коронавирус вряд ли помешает РФ достичь прогноза в 1,9% роста ВВП в 2020 году, но подчеркнул, что это будет зависеть от длительности карантина.

Напомним, число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза. В среду число заразившихся превысило 74 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.



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