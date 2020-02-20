Расчленивший студентку историк Соколов написал роман о любви

20.02.2020, 17:18, Разное

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, написал в СИЗО роман. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Главной темой книги стала любовь. Бывший преподаватель надеется, что произведение будет пользоваться популярностью среди читателей, передает РИА Новости.

Напомним, 7 ноября Соколов застрелил свою возлюбленную Ещенко, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить останки в Мойку. Позднее мужчина рассказал следователям, что студентка часто устраивала ему скандалы из-за ревности и была против его общения с детьми от предыдущих браков, сообщает «Царьград».