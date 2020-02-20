Седокова показала свою новую прическу

20.02.2020, 17:18, Новости дня

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в США и строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в новом образе.

«Мои весенние перемены», – написала она.

Певица остригла челку и, оставив длинные волосы, сделала «лесенку».

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Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое * ! И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti . Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Фев 2020 в 2:49 PST

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой «золотого» состава украинской группы «ВИА Гра». В коллективе певица работала с 2002-го до 2004 года. В 2004-м ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню «Мое сердце».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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