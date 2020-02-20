В Нацгвардии заявили, что медцентр в Новых Санжарах готов к приему эвакуированных из Китая

20.02.2020, 17:18, Новости дня

Медицинский центр Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области готов принять эвакуированных их Китая граждан. Об этом заявила пресс-служба НГУ 20 февраля.

«Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры для обеспечения строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате», — сообщили в НГУ.

В пресс-службе подчеркнули, что центр находится вне территории Новых Санжар.

«Поэтому эвакуированы граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется и осуществляется установлен пропускной режим», — говорится в сообщении.

В НГУ призвали граждан не поддаваться на провокации, придерживаться публичного порядка и безопасности и «с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации».

«Согласно сообщениям Минздрава, украинцы, эвакуированные из Китая полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз они будут находиться в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в течение 14 дней», — добавили в пресс-службе.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.