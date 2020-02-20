Мнение: Допрыгался, кузнечик

20.02.2020, 17:16, Разное

Глава «Роснефти» Игорь Сечин – один из самых чудных персонажей путинского окружения. Иногда такое впечатление, что он живет на Луне.

Минфин США долго терпел, но в итоге внес швейцарское подразделение «Роснефти» в «черный вписок», вломил под дых санкциями – за торговлю венесуэльской нефтью.

В ответ из Москвы, с Софийской набережной, от сечинской «Роснефти» раздался стон о том, что это незаконно, и что «Роснефть» рассмотрит варианты юридической защиты.

Конечно, бегите скорее с жалобой в Басманный суд. Пусть прокурор Краснов поддержит. Следственный комитет возбудит дело против чиновников Минфина США. Много есть мощных средств юридической защиты Со стопроцентно гарантированным решением и нулевым результатом

Правда в том, что нет у «Роснефти» никаких инструментов защиты против американского государства, только деньги зря потратит на дорогих адвокатов. Раньше надо было думать, оценивать риски, когда влезли в торговлю нефтью Мадуро.

А то Сечин хочет все сразу: и на нефти Мадуро делать деньги, мешая Америке, и чтобы его при этом Америка не трогала. Но это – глупость.

Между прочим, а почему у такой «патриотической» компании, как «Роснефть», подразделение в Швейцарии? Есть Москва, Санкт-Петербург. Вот оттуда и ведите свою деятельность, нечего по Швейцариям ездить.

Тем более, много лет назад власти России обещали «Москва – мировой финансовый центр» и «рубль – мировая резервная валюта». Вот и пользуйтесь, Сечин, обещаниями. Намажьте их толстым воздушным слоем на американские санкции и оцените на вкус.

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