США осудили российскую кибератаку против Грузии

20.02.2020, 17:14, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг выступили с осуждением в адрес России в связи с осуществленными в октябре кибератаками против Грузии. Как констатируют США, эти действия нарушили работу грузинских правительственных и частных интернет-ресурсов, а также, по меньшей мере, двух крупных телестанций.

Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, 28 октября 2019 года Главное разведывательное управление Генштаба ВС России совершило масштабную кибератаку на Грузию, в результате которой напрямую пострадало население страны. «Этот шаг противоречит попыткам России утверждать, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и демонстрирует повторяющуюся модель безответственных киберопераций со стороны ГРУ в отношении ряда стран, – заявил Помпео. – Эти операции нацелены на возбуждение противоречий, создание нестабильности и подрыв демократических институтов».

«Соединенные Штаты призывают Россию прекратить подобное поведение в Грузии и других странах, – подчеркнул Помпео. – Стабильность киберпространства зависит от ответственного поведения стран. Мы вместе с мировым сообществом будем продолжать усилия по поддержанию международных принципов ответственного поведения государств в киберпространстве».

«Мы также обещаем поддержку Грузии и ее гражданам в укреплении кибербезопасности и противодействии недобросовестным деятелям в киберпространстве. Мы также предложим дополнительную помощь в сфере наращивания потенциала и развития технических возможностей, чтобы помочь Грузии укрепить государственные институты и повысить способность защищаться от подобных действий», – заверил госсекретарь.