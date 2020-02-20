США осудили российскую кибератаку против Грузии

20.02.2020, 17:14, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг выступили с осуждением в адрес России в связи с осуществленными в октябре кибератаками против Грузии. Как констатируют США, эти действия нарушили работу грузинских правительственных и частных интернет-ресурсов, а также, по меньшей мере, двух крупных телестанций.

Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, 28 октября 2019 года Главное разведывательное управление Генштаба ВС России совершило масштабную кибератаку на Грузию, в результате которой напрямую пострадало население страны. «Этот шаг противоречит попыткам России утверждать, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и демонстрирует повторяющуюся модель безответственных киберопераций со стороны ГРУ в отношении ряда стран, – заявил Помпео. – Эти операции нацелены на возбуждение противоречий, создание нестабильности и подрыв демократических институтов».

«Соединенные Штаты призывают Россию прекратить подобное поведение в Грузии и других странах, – подчеркнул Помпео. – Стабильность киберпространства зависит от ответственного поведения стран. Мы вместе с мировым сообществом будем продолжать усилия по поддержанию международных принципов ответственного поведения государств в киберпространстве».

«Мы также обещаем поддержку Грузии и ее гражданам в укреплении кибербезопасности и противодействии недобросовестным деятелям в киберпространстве. Мы также предложим дополнительную помощь в сфере наращивания потенциала и развития технических возможностей, чтобы помочь Грузии укрепить государственные институты и повысить способность защищаться от подобных действий», – заверил госсекретарь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В Тбилиси задержали молдаванку, которая регулярно избивала мужа и детей

21.01 / Ястремская вышла во второй круг Australian Open

01.02 / Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в игре с «Партизаном»

18.12 / «Из смерти вашего сына делают шоу». Кузьменко в СИЗО написала письмо матери Шеремета

06.01 / В Крыму заявили о возможном расколе Украины из-за памятника Бандере на границе с Россией

03.02 / Беспрецедентно: найден зуб птерозавра, застрявший в теле кальмара

12.01 / В Нацполиции заявили, что задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой

24.01 / Лукашенко обвинил Россию в «наглости» и «беспардонности»

17.01 / Министрам правительства Медведева не выплатят компенсаций

10.02 / В РФ телеведущая рассмеялась, читая новость об индексации социальных выплат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика