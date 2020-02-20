В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

20.02.2020, 17:06, Новости дня

В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Неверов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ. Глава государства поручил сформулировать предложения.

Неверов назвал жилищно-коммунальные платежи острой темой: " Банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, – такая дополнительная нагрузка в части комиссии".

"Это квазинагрузка", — отметил президент РФ.

По словам Неверова, этот вопрос проработан с Центральным банком РФ.

"Речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России"", — пояснил Неверов.

С учетом этого предложены поправки о запрете комиссий не только в Жилищный кодекс, но и в ряд других законов — о банках и банковской деятельности, о национальной платежной системе, о почтовой связи.

Вопрос о такой комиссии постоянно задавался в обществе. Комиссии банков доходят до 40 рублей в месяц, по 0,5-2 процента с платежа разных форм — наличными в банке, онлайн или через банкомат. Для пенсионеров это ощутимые потери.

Банки требуют от государства компенсации. В Ассоциации банков РФ говорят о необходимости компенсировать издержки.



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