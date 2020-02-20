Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет «Ски Тура»

20.02.2020, 17:06, Новости дня

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на 34 километра, которой прошел в норвежском городе Мерокер в рамках четвертого этапа многодневной гонки "Ски Тур".

Уроженец Брянской области преодолел дистанцию за один час 19 минут 34,9 секунды. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо (+51,7), а его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8) замкнул тройку лидеров.

Стоит отметить, что в ходе гонки 23-летний россиянин сломал палку, его выручил соотечественник Денис Спицов, который отдал свою. Благодаря этой победе Александр возглавил общий зачет "Ски Тура".

Другой россиянин Андрей Мельченко (+57,6) стал 10-м, Евгений Белов (+1.33,8) – 13-м, Иван Якимушкин (+1.44,4) – 15-м, Денис Спицов (+1.47,6) – 17-м, Артем Мальцев (+3.23,8) – 27-м, Андрей Ларьков (+3.45,7) – 36-м, а Глеб Ретивых (+6.17,3) – 60-м.



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