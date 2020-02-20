Начальнику администрации Бердянского порта сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2,5 млн грн

20.02.2020, 17:06, Новости дня

19 февраля правоохранители сообщили о подозрении начальнику администрации Бердянского морского порта в злоупотреблении служебным положением. Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В рамках расследования детективы задержали еще три человека, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт», а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

«Указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы», – рассказали в пресс-службе.

Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ НАЧАЛЬНИКУ АДМІНІСТРАЦІЇ БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ У середу, 19 лютого 2020 року, за… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В САП не назвали фамилии подозреваемых, но на сайте порта указано, что им руководит Александр Трощенков.