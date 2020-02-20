Начальнику администрации Бердянского порта сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2,5 млн грн

20.02.2020, 17:06, Новости дня

19 февраля правоохранители сообщили о подозрении начальнику администрации Бердянского морского порта в злоупотреблении служебным положением. Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В рамках расследования детективы задержали еще три человека, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт», а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

«Указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы», – рассказали в пресс-службе.

Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ НАЧАЛЬНИКУ АДМІНІСТРАЦІЇ БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ У середу, 19 лютого 2020 року, за…

Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В САП не назвали фамилии подозреваемых, но на сайте порта указано, что им руководит Александр Трощенков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В Иране объяснили пуск ракеты по украинскому Boeing

22.01 / Порядинкий в нацотборе на «Евровидение» представит песню Savior. Видео

17.02 / Суд Парижа постановил оставить россиянина Винника под стражей

29.12 / США оценили обмен пленными в Донбассе

14.01 / Раскрыты подробности первой части торговой сделки между США и Китаем

02.02 / Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США за фильм о Донбассе

16.01 / Трамп отказался ехать в Польшу, потому что был зол на Зеленского – соратник Джулиани

27.12 / Во Франции юноша убил священника-педофила крестом

11.02 / Правительство Мишустина решило снизить россиянам страховые взносы

10.12 / Курилки в аэропортах вернут в виде непрозрачных зон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика