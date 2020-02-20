Боевики прорвали оборону сирийской армии. Российская авиация наносит удары по террористам

20.02.2020, 17:06, Новости дня

Отряды вооруженной оппозиции прорвали оборону сирийской армии в провинции Идлиб. Российская авиация пытается остановить продвижение боевиков: бомбардировщики Су-24 ударили по отрядам оппозиции. ВКС удалось уничтожить 1 танк, 6 боевых машин пехоты, 5 пикапов с тяжелым вооружением, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон.

Отмечается, что боевики наступают при поддержке турецкой артиллерии. Четверо сирийских солдат получили ранения при обстреле. Российские военные связались с турецкими коллегами и предупредили, что знают об участии их артиллерии в атаке террористов. После этого вооруженные силы Турции прекратили огонь.

Центр по примирению враждующих сторон призвал турецких военных не поддерживать террористов.

Напомним, первое столкновение военных двух стран произошло 3 февраля в провинции Идлиб. Сирийцы обстреляли турецкое подразделение, которое попыталось сменить позиции и не предупредило об этом ни Москву, ни Дамаск. Тогда погибли пятеро военных и трое гражданских специалистов.