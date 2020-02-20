Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

20.02.2020, 17:05, Новости дня

До 2024 года ключевые ставки налогов меняться не будут, после этого срока возможно обсуждение введения прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», – передает его слова ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что при введении подобной шкалы многое зависит от степени прогрессии налога. «Ее (степень) можно сделать до 60%, запретительный, условно говоря, уровень налогообложения. А можно сделать 13-15%. Это различные могут быть возможности такой прогрессии», – отметил министр.

Он добавил, что сейчас предложения по прогрессивной шкале налогообложения не обсуждаются в правительстве.

Также он сообщил, что правительство поставило Минфину задачу проанализировать эффективность действующих налоговых льгот.

В середине января сообщалось, что нынешний премьер Михаил Мишустин не считает, что прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет.