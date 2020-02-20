Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

20.02.2020, 17:05, Новости дня

До 2024 года ключевые ставки налогов меняться не будут, после этого срока возможно обсуждение введения прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», – передает его слова ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что при введении подобной шкалы многое зависит от степени прогрессии налога. «Ее (степень) можно сделать до 60%, запретительный, условно говоря, уровень налогообложения. А можно сделать 13-15%. Это различные могут быть возможности такой прогрессии», – отметил министр.

Он добавил, что сейчас предложения по прогрессивной шкале налогообложения не обсуждаются в правительстве.

Также он сообщил, что правительство поставило Минфину задачу проанализировать эффективность действующих налоговых льгот.

В середине января сообщалось, что нынешний премьер Михаил Мишустин не считает, что прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Новый недорогой кроссовер Renault впервые показали на фото

19.02 / LG презентовала три новых смартфона

11.12 / Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах

17.02 / В РФ полноприводный кроссовер Skoda Karoq появится в июне

21.01 / Глава «Нафтогазу»: За последние шесть лет справедливую цену «Газпром» нам не предлагал ни разу

17.01 / В Киеве пожаловались на расчистку места крушения Boieng в Иране бульдозерами

29.01 / Чийгоз: Москва пытается представить нового «куратора Крыма» как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами

18.02 / В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

11.02 / Актер из кинофильма «Моя ужасная няня» Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки

30.01 / Премьера Чувашии отправили под суд за оскорбление депутата Госсовета республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика