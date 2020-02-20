«Слабонервным не читать»: Обнаженный Прохор Шаляпин порассуждал об ответственности за поступки

20.02.2020, 17:04, Разное

Прохор Шаляпин в Instagram-микроблоге обнародовал пикантное фото, где позирует в паре с девушкой полностью обнаженным. Певец порассуждал о необходимости отвечать за свои поступки на примере истории о перформансе 1974 года «Ритм 0».

Данное действо проводилось для того, чтобы показать, во что может превратить человека вседозволенность. Перфоманс, где присутствующие начали жестоко издеваться над художницей Мариной Абрамович, когда не почувствовали сопротивление с ее стороны. После того, как все закончилось, окровавленная героиня подошла к этим людям, а они сбежали, так как не смогли спокойно взглянуть ей в глаза.

По мнению Шаляпина, это хорошо демонстрирует, что если людям дать волю оскорблять и издеваться над человеком, не неся за свои действия никакой ответственности, они могут быть очень жестокими. Сейчас троллинг затрагивает известных личностей, а также их близких. Хейтеры изощряются в способах, пытаясь психологически уничтожить человека, его семью и дело жизни. Многие из них улыбаются, глядя в глаза, а если дать им волю – убили бы, уверен певец.



Поклонники оценили откровения Шаляпина, назвав и слова, и пикантное фото, «мощными». На снимке обнаженный артист удерживает на руках модель, облаченную лишь в накидку, слегка прикрывающую ее грудь, и босоножки на высоких каблуках. Кадр, по мнению фоллловеров, получился шикарным, без капли пошлости.