Мнение: Почта до Севастополя

20.02.2020, 16:58, Разное

В конце осени дизайнер Артемий Лебедев списался со мной и предложил провести небольшой эксперимент на тему того, как доходят письма до Севастополя из разных стран.

Схема была простая — он отправлял мне открытки из разных стран, те что дошли, я фотографировал и отсылал ему по почте обратно.

О том что получилось в видео ниже (смотреть с 12:44).

PS. С внутрироссийскими почтовыми отправлениями в Севастополе уже давно проблем не встречал — если в 2014 году еще встречались небольшие косяки, то где-то с 2015 года даже трудно припомнить какие-то существенные проблемы связанные с внутрироссийской почтой (может быть в других регионах по другому, но у нас вот так). Также можно отметить отличное приложение для телефона, где очень удобно отслеживать доставку посылок, очень годно сделали.

По заграницам письма от руки уже 100 лет не писал, так как в этом случае проще пользоваться электронной почтой или мессенджерами.