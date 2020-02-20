МИД назвал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа политически ангажированным
20.02.2020, 16:58, Новости дня
Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа является политически ангажированным актом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«[Москва] уже неоднократно заявляла, что международный арбитражный суд не имел компетенции для рассмотрения спора, а само его решение представляет политически ангажированный акт», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, решение суда вынесено с нарушением надлежащих правовых процедур, РФ продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов.
Во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет