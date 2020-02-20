Москва ответила на обвинения Грузии в кибератаках

20.02.2020, 16:58, Новости дня

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, завяил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. РФ не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что Главное управление Генштаба ВС РФ якобы спланировало атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года.