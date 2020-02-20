У звезды «Гарри Поттера» Уолтерс диагностировали рак и провели операцию

20.02.2020, 16:54, Новости дня

У 69-летней британской актрисы Джули Уолтерс полтора года назад обнаружили рак третьей стадии. Об этом сообщает издание BBC.

Актриса рассказала, что обратилась к врачу с расстройством желудка и легким дискомфортом. Позже добавились боли в животе, изжога и рвота.

Уолтерс рассказала, что была на съемках фильма, когда узнала, что медики обнаружили у нее две опухоли толстой кишки.

«Я сначала подумала, что это все глупости, и врачи, скорее всего, допустили ошибку. Я не могла в это поверить», – призналась она. По словам актрисы, когда она рассказала супругу, Гранту Руффи, о том, что у нее рак, мужчина не смог сдержать слез.

Уолтерс провели операцию, после чего она прошла курс химиотерапии.

Одна из наиболее известных ролей Джули Уолтерс – Молли Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Также она снималась в лентах «Джейн Остин», «Уроки воздения», «Мэри Поппинс возвращается», «Мамма миа!», «Мамма миа! 2».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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