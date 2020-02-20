Собчак оценила политические амбиции Шнурова

20.02.2020, 16:51, Новости дня

Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала вступление музыканта Сергея Шнурова в Партию роста, заметив, что над ее политическими амбициями он насмехался.

«А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик, оказывается, открывался просто – оказывается, Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк», – написала она в Telegram.

Она сыронизировала, что теперь  Шнуров «может стать целым кандидатом в депутаты от партии Роста».

«Все оказалось так банально… а я в Сергее всегда ценила именно  оригинальность. Удачи молодому политику!» – написала Собчак.

Ранее Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Он заявил, что администрация президента в этом не участвовала.



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