Вопрос дня: Кто и зачем компостирует тела умерших?

20.02.2020, 16:51, Новости дня

В 2020 году в американском штате Вашингтон вступит в силу первый в мире закон, разрешающий пускать тела умерших людей на компост. Хотя идея, конечно, не нова.

Компостирование трупов – по сути, «новая-старая» технология естественного разложения тел, только в современном варианте процесс происходит не подолгу и в земле, а в течение месяца-двух и в специальной капсуле.

Конечно, тела умерших, похороненных естественным образом, то есть в гробах, и так превращаются в компост, ведь они перегнивают – на первый взгляд это кажется очевидным. Однако, на самом деле, существует несколько проблем. Для экологии.

Сейчас в мире два наиболее популярных вида погребения, и они всем хорошо известны – похороны в гробу и в урне (кремация). Причем последние данные говорят о том, что кремируют все чаще. К примеру, в США в 2010 году на этот вид погребения приходилось 40% от всех похорон, в 2015-м он уже вышел вперед, а к 2050-му, согласно прогнозам, кремировать будут около 80% всех умерших. И это в столь религиозной стране как США. На другие виды погребений через 30 лет будет приходиться всего 5%, уверены в местной похоронной ассоциации.

Однако, судя по всему, на расклад сил здесь вполне может повлиять тренд на экологичность. Климат на планете меняется, и эти изменения атакуют человечество по всем фронтам. Отсюда и множество экологических инициатив даже в похоронной области. Одна из них – как раз компостирование тел.

Идея пришла в голову бизнесвумен и дизайнеру из Сиэтла Катрине Спейд. В 2018 году она основала компанию, продвигавшую идею превращения тел скончавшихся людей в полезный грунт. Схему разрабатывали совместно с учеными из Университета штата Вашингтон – им удалось найти шестерых доноров, согласившихся пожертвовать свои тела для испытаний. Тела, завернутые в саван, в помещали в специальный контейнер в форме трубы, после чего добавляли слой из щепы, соломы и различных трав вроде люцерны. Тело находилось там в течение 4-7 недель – срок зависел от веса покойного. Чтобы ускорить процессы разложения, в контейнере поддерживалась температура в 55 градусов Цельсия, а кроме того, туда периодически добавляли воздух – он «подгонял» микробов. И еще трубу периодически вращали. В итоге, по заверениям исследователей, разлагались и кости, и даже зубы. На выходе получалось около 0,76 кубометра почвы, пригодной для посадки растений. Что с ней делать – близкие смогут решить сами. Авторы проекта предлагают, например, посадить в ней цветок или дерево.

Властям штата идея понравилась, даже несмотря на протесты католиков, и с 1 мая 2020 года в Вашингтоне официально будет разрешен такой вид похорон. И это неслучайно – штат Вашингтон считается одним из наиболее передовых в похоронном плане, там уже давно лидерство за кремацией, а по числу так называемых «зеленых» кладбищ он занимает третье место в США после Калифорнии и Нью-Йорка.

При этом компостирование близких будет недешевым удовольствием – услуга обойдется примерно в пять тысяч долларов. Это, конечно, дешевле средней цены на стандартное погребение в обычном гробу ($9 тысяч), но куда дороже кремации ($1-2 тысячи). Если переводить на московские цены, то «компост» будет стоить примерно в 12 раз дороже, чем кремация (318 тысяч против 25 тысяч рублей).

Но кремация тоже вредит экологии – в первую очередь из-за вредных выбросов в атмосферу. В Китае, например, где ежегодно умирают по несколько миллионов человек, эта проблема стоит действительно остро. При этом ущерб все же не так велик, как от обычных похорон. В 2014 году голландские ученые подсчитали, что одно стандартное погребение вредит экологии на 63 евро, кремация – на 48. Если говорить о похоронах в гробу, то в эту цифру входит все подряд – производство древесины, надгробий, бальзамирование тела, неразлагающиеся в почвах металлы и прочее. Хуже всего дело обстоит с бальзамированием – только в США в почву после таких похорон ежегодно попадают десятки миллионов токсичных жидкостей вроде формальдегида.

Так что на этом фоне активно стали развиваться «зеленые» кладбища – без бальзамирования тел, деревянных гробов и больших надгробий. Выглядят они как обычная лесная роща или луг – с именными табличками либо на могилах, либо на единой стене, например. Людей хоронят либо завернутыми в саван, либо в плетеных или картонных гробах – они быстрее разлагаются. В России, к слову, таких кладбищ нет.

Есть и другие альтернативы компосту. Например, разлагаемые биокапсулы – итальянские дизайнеры предлагали помещать в них умерших в позе эмбриона, закапывать в землю и сажать сверху дерево. Тем самым, тела должны были питать растущие сверху березу или дуб, например. В итоге сейчас компания продает обычные биоразлагаемые урны по 500 евро – сажать деревья предлагается уже над ними. Есть также экстравагантная идея — одевать покойников в специальный «грибной» костюм, который должен способствовать росту на теле грибов, нейтрализующих вредные пестициды, возникающие при разложении.

Самый же реальный пока вариант – и он уже разрешен в 20 штатах США и в Великобритании – это ресомация, щелочной гидролиз (alkaline hydrolysis). Его еще называют «водной кремацией» – тело помещают в большой аппарат, который затем заполняют смесью гидроксида калия и трех сотен литров воды. Жидкость нагревают до 152 градусов Цельсия, и через полтора часа плоть полностью растворяется. Остаются лишь кости. Их перемалывают, как и при обычной кремации, и затем отдают белый прах родственникам. Эксперты уверены, что пока это наиболее экологичный способ – на фоне сжигания тела в крематориях, при котором в атмосферу попадает около 400 кг углекислого газа, здесь воздействие на природу минимизируется системой фильтрации оставшихся после растворения тела жидкостей. Единственный минус, который между тем и отторгает большую часть потенциальных клиентов – эти жидкости затем спускают в канализацию.

Теги:

похороны

,

смерть