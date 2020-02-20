23-летняя дочь Стивена Спилберга собирается стать порноактрисой и стриптизершей

20.02.2020, 16:49, Разное

Микаэла Спилберг, которой 28 февраля исполнится 24 года, дала эксклюзивное и, что уж там, скандальное интервью изданию The Sun. В нем девушка рассказала о своей будущей карьере в кино, но отнюдь не в Голливуде. Микаэла призналась, что уже пробует себя в фильмах для взрослых. Несколько роликов с ее участием уже опубликованы на известном видеохостинге. Кроме того, в ее планах также стоит цель освоить профессию танцовщицы в стрип-клубе. А вот ее сестра, 23-летняя Дестри Эллин, выбрала другой путь для самореализации. В 2016 году она подписала контракт с модельным агентством DT Model Management и поделилась своей первой профессиональной фотосессией.

Я очень устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и от разговоров, что его нужно ненавидеть. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовлетворения. Я считаю, что, делая эту работу, я могу «удовлетворять» других людей в хорошем смысле этого слова, не подвергая себя насилию… Я всегда была человеком с сексуальной природой, и раньше это было для меня проблемой. Особенно на Юге (в южных штатах США. — Прим. ред.), где это еще не могут принять. Больше всего я надеюсь, что смогу зарабатывать этим достаточно много, чтобы не быть привязанной к материальным благам. Тогда я смогу говорить людям, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать свое тело как вам хочется, —

сказала она журналисту.

Микаэла Джордж Спилберг, Кейт Кэпшоу, Дестри Эллин Спилберг (2013 год)

Также она рассказала, как к этому отнеслись ее приемные родители — режиссер Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу (сами они, правда, комментариев о новом увлечении дочери журналистам не давали):

Не хочу быть зависимой от родителей и даже от государства в плане денег. В этом нет ничего плохого, просто мне так неудобно. И это не конец пути, и не надо говорить, что я «на дне». Этот выбор показывает, насколько у всех есть широкий спектр возможностей. Нет никакого стыда в увлечении этой сферой, если все в рамках безопасности… Родители все знают, я сообщила им об этом во время разговора по FaceTime. Они не расстроены, скорее, заинтригованы.

И объяснила свою позицию, почему решила сниматься только в сольных видео:

Приятно, когда люди говорят классные вещи, а ведь порой о теле темнокожей женщины они говорят нечто противоположное. Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольных вещей, кроется в нежелании нарушать собственные границы и предавать отношения со своей второй половиной.

Ее жених, надо сказать, поддержал увлечение возлюбленной. 47-летний Чак Панков сказал, что «она отлично с этим справится».

Микаэла Джордж Спилберг и Стивен Спилберг (2013 год)

Напомним, всего у 73-летнего режиссера и трехкратного лауреата премии «Оскар» Стивена Спилберга семеро детей: 34-летний Макс Сэмуэл от первой жены Эми Ирвинг, 29-летняя Саша, 27-летний Сойер и 23-летняя Дестри Эллин от второй жены Кейт Кэпшоу, падчерица Джессика Кэпшоу, которую Стивен официально признал родной, а также двое приемных детей — 31-летний Тео и 23-летняя Микаэла. Со своей нынешней женой, 66-летней актрисой Кейт Кэпшоу Спилберг познакомился на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) — Кейт в нем сыграла главную роль в паре с Харрисоном Фордом. Поженились они в 1991 году, а спустя два года она перешла в религию супруга — иудаизм.

Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг с детьми (Микаэла вторая в нижнем ряду)