Орландо Блум сделал тату с именем сына, но допустил ошибку — фанаты быстро исправили

20.02.2020, 16:49, Разное

На прошлой неделе Орландо Блум показал поклонникам новую татуировку, которую он сделал в честь своего единственного сына — 9-летнего Блума. Портрет, имя, дата рождения, координаты места, где он появился на свет, — все это показалось Блуму слишком избито, и он придумал кое-что пооригинальнее. Вместе с тату-мастером Балазом Берценьи он решил запечатлеть данные сына на своей руке с помощью азбуки Морзе. Впрочем, похваставшись результатом в Instagram, вместо одобрения он получил недоуменные возгласы о допущенной ошибке. Как оказалось, в коде была пропущена одна точка, из-за чего нарушился весь смысл повествования. Бдительные фанаты ничего не упустят из виду.

Досадное недоразумение было исправлено, и уже через неделю Орландо выставил фото с откорректированной тату, решив добавить на тело еще кое-что особенно памятное — имя и изображение своей любимой собаки Сиди, которая жила в его доме 12 лет.

Мы добавили отсутствующую точку в азбуку Морзе и сделали небольшую тату в память о Сиди, его собаке. Никогда не доверяйте тому, что ваши клиенты находят в Pinterest. Все, жизнь официально возвращается на круги своя, —

написал тату-мастер Берценьи в соцсети.

Орландо Блум с татуировкой, посвященной сынуКрасивая каллиграфическая надпись с именем ребенка или какой-то особенный символ, посвященный малышу, — один из самых популярных сюжетов для татуировок. Так, Анджелина Джоли набила на руке географические координаты мест, где появились на свет шестеро ее детей, а Канье Уэст сделал тату с римскими цифрами — датой рождения дочери. Еще одной оригинальной идеей поделилась в своем Instagram Джессика Альба. Актриса украсила руку изображением созвездий, соотносящихся со знаками зодиака ее детей. Автором тату стал один из самых известных мастеров — Doctor Woo, которому доверяли свое тело Кэти Перри, Леа Мишель, Никола Пельтц, Оливия Уайлд и многие другие звезды.

HELLO.RU предлагает увидеть 8 оригинальных идей татуировок, которые селебрити посвятили своим детям.

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