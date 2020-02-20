Силуанов назвал сроки снижения средней ставки по ипотеке до 8%

20.02.2020, 16:44, Новости дня

Ставки по ипотеке в РФ к концу 2020 года могут снизиться до 8% с нынешних 9%, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9-процентный размер ставки по ипотеке снизить до 8%. Я надеюсь, что с мерами, которые будет предлагать правительство РФ, будем просить Центральный банк, мы сможем существенно понизить стоимость кредитов», – приводит слова министра в эфире РБК ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ипотека в РФ остается очень дорогой, и потребовал, чтобы ставки опустились ниже 8%.