МИД выразил сожаление из-за отказа Осло в консультациях по Шпицбергену

20.02.2020, 16:37, Новости дня

Отказ Осло от консультаций с Москвой по вопросам совместной хозяйственно-научной работы на Шпицбергене вызывает сожаление, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, предложение российской стороны о проведении двухсторонних консультаций для обсуждения проблемных вопросов российской хозяйственно-научной деятельности на архипелаге внимания не встретило», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Захарова напомнила, что Шпицберген до 1920 года квалифицировался как «ничейная земля», она попала под суверенитет Норвегии на определенных условиях.

«В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежской стороны в этой связи. Такой подход нами воспринят быть не может. Мы его не принимаем», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва не раз говорила, что в данном случае идет речь не о суверенитете над Шпицбергеном, а о урегулировании трудностей, «которые испытывают российские операторы на архипелаге».

«Из-за неконструктивной позиции норвежской стороны количество таких проблем, увы, множится, а линия Осло на ограничение российского присутствия на архипелаге Шпицберген напрямую омрачает двусторонние отношения. Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива», – заключила Захарова.

В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил норвежскому коллеге Ине Эриксен Серэйде провести переговоры для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

Российское посольство в Норвегии позже заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Претензии российской стороны связаны с распределением заявок на пользование ресурсами острова.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге и чем важен он для нашей страны.