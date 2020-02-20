Автоновости: У Peugeot появился новый пикап

20.02.2020, 16:30, Новости дня

Компания Peugeot в ближайшее время начнет продажи собственного (почти) пикапа, который выйдет на рынок сразу в нескольких модификациях. Peugeot Landtrek должен будет выступить в сегменте однотонников, но пикапу уже заявили и целый ряд дополнительных преимуществ.

Новинка создана совместно с китайцами и представляет собой слегка перелицованный грузовичок Changan Kaicheng F70, который продается в Китае с 2019 года. У Landtrek будут версии с двух- и четырехдверными кабинами, с задним и полным приводом, с бензиновыми и дизельными моторами, а еще коммерческое шасси под установку различных кузовных надстроек. Вторым козырем новинки должны оказаться его способности к перевозке. В кузов версии с одинарной кабиной (длина самого пикапа в этом варианте 5,39 м, длина грузовой платформы — 2,43 м) поместится сразу три европоддона. Четырехдверный Landtrek увезет только два, так как он короче — 5,33 м, но в кабину можно будет "упаковать" до шести пассажиров.

Дело в том, что опционально для салона такого пикапа предусмотрена возможность замены двух раздельных кресел одним диваном со складными спинками. Спинка второго ряда тоже складывается в пропорции 60:40, становясь грузовой площадкой, которая способна выдержать до центнера груза. А в целом интерьер пикапа выглядит отчетливо легковым, так как собран по тем же лекалам, что и салоны других моделей Peugeot — например, кроссовера 3008 или флагманского 508.

Соответственно, Landtrek в варианте для повседневной жизни и активного отдыха сможет похвастать внушительным набором оборудования — к примеру, 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с большим тачскрином и жестким диском на 10 Гб, до 4 камер наружного наблюдения и набором водительских ассистентов. А еще в салоне предусмотрены дополнительные 27 л ниш и боксов для мелочей.

За перемещение новинки в пространстве отвечает один из двух моторов — либо 1,9-литровый дизель с отдачей в 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента, либо бензиновая 2,4-литровая "четверка", развивающая 210 л.с. и 320 Нм. Агрегатировать любой мотор можно с шестиступенчатой механикой Getrag либо автоматом Punch с тем же числом диапазонов. Опционально предлагается и система полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В итоге в зависимости от версии Peugeot Landtrek способен увезти до 1,2 тонны груза, а буксировать на прицепе — до 3,5 тонны.

Еще одно заявленное достоинство — геометрическая проходимость пикапа. Преодолеваемый брод — до 600 мм, углы въезда и съезда — до 30 и 27 градусов соответственно, величина дорожного просвета — до 235 мм (с 16-дюймовыми колесами — 214 мм). А вот продавать пикап Peugeot планирует на других континентах: продажи Landtrek начнутся с Латинской Америки и Южной Африки. Позже пикап появится и в других странах (очевидно, имеется в виду Юго-Восточная Азия), но вот до Европы Landtrek не доберется точно.

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