Денис Черышев включен в команду недели Лиги чемпионов

20.02.2020, 16:30, Новости дня

Российский полузащитник испанского клуба "Валенсия" Денис Черышев, забивший единственный мяч своей команды в ворота "Аталанты" (1:4), включен в команду недели Лиги чемпионов.

Черышев в противостоянии с итальянской командой вышел на замену на 64-й минуте, а спустя две минуты забил мяч. Таким образом, Денис установил рекорд клуба, забив в турнире самый быстрый гол.

🇷🇺 Денис @Cheryshev попал в Команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов 💪#ЛигаЧемпионов | @PlayStationRU pic.twitter.com/jQGrXxcxiv

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 20, 2020

Также в команду недели вошли: вратарь – Петер Гулачи ("Лейпциг", Германия); защитники – Ханс Хатебур ("Аталанта"), Конрад Лаймер ("Лейпциг"), Фелипе, Ренан Лоди (оба – "Атлетико", Испания); полузащитники – Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (все — "Аталанта"), Сауль Ньигес ("Атлетико") и нападающий Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд).



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