Мнение: На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта
20.02.2020, 16:30, Новости дня
Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю.
Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю.
Небывалая соборность, небывалое единение!
Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.
Не прививать детей – не боимся.
Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет).
Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.
Ремни безопасности – для слабаков.
Суррогатный алкоголь – наше все.
Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают.
Валидол от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего.
Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т. д. и т. п. не боимся.
Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.
Т. е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000, мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – этого мы не боимся…
Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать «уважаемых врачей» и чтоб они оценили медреформу.
Вся суть медреформы – как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.
Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует.
Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов, и пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать то, что уже построено.
На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, и так будет о чем поговорить.
Источник: Блог Евгения Комаровского
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