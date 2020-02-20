Мнение: На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

20.02.2020, 16:30, Новости дня

Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю.

Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю.

Небывалая соборность, небывалое единение!

Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.

Не прививать детей – не боимся.
Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). 
Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. 
Ремни безопасности – для слабаков. 
Суррогатный алкоголь – наше все. 
Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. 
Валидол от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. 
Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т. д. и т. п. не боимся.

Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

Т. е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000, мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – этого мы не боимся…

Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать «уважаемых врачей» и чтоб они оценили медреформу.

Вся суть медреформы – как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.

Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует.

Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов, и пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать то, что уже построено.

На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, и так будет о чем поговорить.

Источник: Блог Евгения Комаровского

Теги: 

Украина
,
коронавирус



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